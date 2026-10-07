Yildiz via dalla Juve per quasi 150 milioni, l’annuncio in diretta

L’attaccante turco è attualmente fermo ai box e potrebbe tornare in campo tra novembre e dicembre.

Lo scorso 7 settembre si sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio al quinto metatarso del piede sinistro e tornerà a disposizione solo tra novembre e dicembre. Kenan Yildiz dovrà attendere ancora un po’ prima di poter aiutare la Juventus, ma intanto arrivano aggiornamenti importantissimi sul suo futuro.

Ecco infatti quanto ammesso dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Bet365 News’: “Le prossime sessioni di calciomercato potrebbero regalare grandi sorprese per quel che riguarda il futuro di Yildiz. Se la Juve dovesse decidere di cederlo, l’affare sarebbe da tripla cifra e tripla cifra anche di un certo livello. Sicuramente non 110 o 120 milioni ma qualcosa che si avvicini più ai 150 milioni di euro“. Come la prenderanno i tantissimi tifosi della Vecchia Signora?