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Napoli, Allegri stravolge l’attacco contro il Frosinone: le ultimissime

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Ecco cosa sta succedendo in casa azzurra in vista della sfida di sabato sera in programma alle ore 20,45. 

Lorenzo Lucca
Lucca (Ansa Foto) – calciomercato.it

Cresce l’attesa in vista della sfida tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre e valida per la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Fiorentina e occupano al momento la nona posizione in classifica a quota 7 punti, mentre gli ospiti hanno sconfitto in casa il Como di Fabregas e sono addirittura sesti a quota 10 punti.

Massimiliano Allegri – secondo l’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ – starebbe pensando a una clamorosa novità di formazione contro il Frosinone: in attacco, infatti, potrebbe esserci dal 1′ Lorenzo Lucca al posto di Hojlund. L’attaccante danese è stati tra i più utilizzati in Nazionale in queste settimane e, dunque, l’allenatore del Napoli potrebbe concedergli un turno di riposo anche in vista dell’impegno di Champions League contro il Villarreal, in programma il prossimo 13 ottobre.

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