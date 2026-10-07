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Doppia sorpresa in casa Inter con il Parma: esordio per Provedel e un big fuori

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L’Inter prepara il ritorno in campo in Serie A con i nerazzurri che affronteranno il Parma nella sesta giornata di Serie A sabato 10 ottobre.

Chivu senza Calhanoglu per Inter-Roma
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Una partita fondamentale per gli uomini di Chivu che si preparano ad un filotto di gare tra campionato e Champions League che potrebbero già dire molto sulla stagione nerazzurra.

Il tecnico dell’Inter prepara delle sorprese dal punto di vista della formazione con Ivan Provedel che dovrebbe trovare la sua prima maglia da titolare con la maglia nerazzurra. Possibile panchina, poi, per Lautaro Martinez con uno tra Pio Esposito e Bonny che dovrebbe affiancare Thuram in attacco.

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