Napoli, altra tegola: lesione distrattiva e rientro a fine ottobre

Pessime notizie per la compagine azzurra in vista della ripresa del campionato, ecco la situazione.
Altra tegola per il Napoli in questo sfortunatissimo inizio di stagione. Max Allegri, infatti, perde anche Mathias Olivera che “ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale“. Il comunicato, poi, continua: “Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l’iter riabilitativo”.
Per questo tipo di infortuni, si va da un minimo di 10-15 giorni di stop per casi lievi fino a un massimo di 4-8 settimane per quelli più gravi. In ogni caso, l’infortunio occorso a Olivera sembrerebbe essere meno grave del previsto e il 28enne nato a Montevideo potrebbe tornare a disposizione di Allegri già a fine ottobre.
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