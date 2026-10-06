La Juve sfida l’Arsenal per un talento brasiliano, di chi si tratta

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato soprattutto per quel che riguarda le giovani promesse.

Si chiama Breno de Souza Bidon, è un centrocampista di qualità e di grandissima intelligenza tattica ed ha appena 21 anni. Il classe 2005 di proprietà del Corinthians, non a caso, è già finito nel mirino di alcune delle principali compagini europee, tra cui l’Arsenal.

C’è anche la Juventus, però, sulle tracce del calciatore e l’amministratore delegato Carnevali studia la strategia migliore per bruciare la concorrenza proprio dei Gunners. Lo riferisce in queste ore “Bolavip Brasil”, secondo cui la dirigenza bianconera avrebbe già effettuato un primo sondaggio esplorativo per Bidon e adesso sarebbe pronta ad accelerare.

Il centrocampista originario di San Paolo potrebbe partire per circa 20-25 milioni di euro soprattutto perché il Corinthians non vive un grande momento a livello finanziario e, dunque, potrebbe vedersi costretto a cedere alcuni dei pezzi pregiati della sua rosa.