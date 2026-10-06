Juve, allarme Alajbegovic: Spalletti col fiato sospeso

Le ultimissime sul 19enne della Nazionale bosniaca in vista della sfida di campionato sul campo del Cagliari.

Luciano Spalletti si appresta a riabbracciare i calciatori impegnati con le Nazionali e a preparare la delicata trasferta di campionato sul campo del Cagliari, che si disputerà domenica sera alle ore 20,45.

In casa Juventus, però, tiene banco la questione Kerim Alajbegovic: l’esterno della Nazionale bosniaca ha saltato l’ultima gara di Nations League contro la Polonia dopo i crampi accusati nella partita precedente e sarà visionato con grande attenzione al rientro a Torino. Lo riferisce “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui ci sarebbe un minimo di preoccupazione in casa bianconera sulle condizioni fisiche di Alajbegovic. Seguiremo l’evolversi della vicenda nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati.