Inter, novità Calhanoglu: la decisione in vista del Parma

Aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche del centrocampista turco a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

Cristian Chivu può sorridere a pochi giorni dalla sfida tra Inter e Parma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma sabato 10 ottobre alle ore 18,00. Il tecnico dell’Inter avrà infatti a disposizione uno degli elementi più importanti della sua rosa, ovvero Hakan Calhanoglu.

Secondo quando riferito da ‘Sportmediaset’, il centrocampista turco avrebbe svolto l’ultimo allenamento con il resto della squadra e smaltito definitivamente il problema agli adduttori della coscia destra accusato dopo la gara di Champions League contro il Real Madrid. Calhanoglu dovrebbe tornare titolare contro il Parma e affiancare Jones e Mkhitaryan in mezzo al campo.