Infortunio Vergara, brutte notizie per il Napoli: ecco quanto dovrà restare fermo

Antonio Vergara si è infortunato con l’attaccante esterno del Napoli che resterà fermo per circa un mese.
Terminata la sosta per le nazionali non arrivano buone notizie per il Napoli con Antonio Vergara che, infortunatosi in occasione della partita tra Italia e Turchia, dovrà restare fermo per circa un mese.
“Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali – scrive il sito ufficiale del Napoli – presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
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