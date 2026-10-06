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Infortunio Vergara, brutte notizie per il Napoli: ecco quanto dovrà restare fermo

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Antonio Vergara si è infortunato con l’attaccante esterno del Napoli che resterà fermo per circa un mese.

Antonio Vergara
Infortunio per Vergara (Ansa Foto) – calciomercato.it

Terminata la sosta per le nazionali non arrivano buone notizie per il Napoli con Antonio Vergara che, infortunatosi in occasione della partita tra Italia e Turchia, dovrà restare fermo per circa un mese.

“Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali – scrive il sito ufficiale del Napoli – presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

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