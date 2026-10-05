Zirkzee in Serie A, occhio al Milan: i rossoneri pronti a riprovarci | CM

Il Milan ha messo di nuovo nel mirino Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici titolare dei Red Devils.

Attaccante classe 2001 con un passato in Serie A con la maglia del Bologna, fu molto vicino al Milan quando sulla panchina rossonera arrivò Paulo Fonseca, salvo poi trasferirsi in Premier League.

La sua avventura in Inghilterra è stata tutt’altro che positiva finora e per l’olandese potrebbe essere il momento di cambiare di nuovo maglia in occasione del mercato di gennaio. Il Milan, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe fare un nuovo tentativo in vista della prossima sessione di trattative, cercando di strappare il calciatore al Manchester United in prestito con diritto di riscatto.

Zirkzee andrebbe a completare un reparto che finora ha a disposizione i soli Gonçalo Ramos e Francesco Camarda.