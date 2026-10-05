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Sospiro di sollievo Sinner, la classifica ATP sorride grazie a Djokovic

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Jannik Sinner può sorridere per quello che riguarda la classifica ATP con il tennista azzurro che avrà ancora la certezza di restare numero uno a lungo grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev.

Jannik Sinner
Sinner ringrazia Djokovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tennista serbo ha eliminato il numero due del mondo a Pechino ai quarti di finale, togliendo la possibilità a Zverev di accorciare in maniera sensibile su Sinner in classifica.

Fermo ancora per l’infortunio al ginocchio, Sinner sta valutando quando tornare in campo per cercare di difendere il primo posto in classifica dagli assalti di Zverev e Alcaraz, tornato in grande forma dopo il lungo stop.

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