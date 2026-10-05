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Pio Esposito nel mirino dell’Arsenal, Gunners pronti a un un nuovo tentativo

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Pio Esposito piace all’Arsenal che è pronto a fare un nuovo tentativo per il centravanti dell’Inter.

Inter, Esposito nel mirino delle big inglesi
Pio Esposito corteggiato in Premier (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto affermato da TeamTalk l’Arsenal ha messo nel mirino Pio Esposito per rinforzare il proprio attacco in ottica futura. Già durante la scorsa estate la punta era finita nel mirino dei campioni d’Inghilterra in carica.

Il club inglese avrebbe mandato i suoi scout a seguire l’attaccante nerazzurro in occasione della partita in Turchia della nazionale italiana che ha visto l’attaccante segnare l’1-4 nella ripresa.

L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di perdere la punta, desiderosa di farne un punto fermo della propria rosa.

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