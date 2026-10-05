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Per la Juve si fa dura: 40 milioni dalla Premier League

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Minaccia dall’Inghilterra per il club bianconero: possibile offensiva a gennaio per l’obiettivo di mercato della ‘Vecchia Signora’

Pericolo dalla Premier League per la Juventus. Due big inglesi piombano sull’obiettivo di mercato della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, strada in salita per Balde
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Oltre al Manchester United, infatti, anche il Liverpool ha messo gli occhi su Alejandro Balde. Stando al portale ‘Team Talk’, i ‘Reds’ si sarebbero inseriti nella corsa al terzino sinistro in forza al Barcellona. Balde sta trovando poco minutaggio nello scacchiere di Flick e a gennaio potrebbe cambiare maglia.

Calciomercato Juventus, Liverpool e Manchester United sfidano i bianconeri per Balde

Lo spagnolo classe 2003, oltre che da Cancelo, è stato scavalcato anche da baby Espart nelle gerarchie blaugrana sulla corsia mancina.

Juventus, pericolo Premier per Balde
Alejandro Balde, obiettivo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Liverpool e Manchester United monitorano quindi la situazione, pronte ad affondare il colpo alla riapertura del mercato se Balde dovesse decidere di cambiare maglia. Al giocatore è interessata in Italia la Juventus, a caccia di un laterale sulla fascia sinistra da regalare a Spalletti.

Il Barcellona valuta il cartellino di Balde circa 40 milioni di euro, con il terzino che è legato ai campioni di Spagna da un contratto in scadenza nel giugno 2028.

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