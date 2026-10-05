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PAGELLE e TABELLINO Italia-Turchia 3-1: Calafiori suona la carica, Maldini non brilla

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Voti, top e flop del match del ‘Dall’Ara’ di Bologna, valido per la prima fase di Nations League. Tris azzurro firmato dalle reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito

Altra prova positiva dell’Italia di Roberto Mancini, che regola 3-1 la Turchia nel match di Nations League al ‘Dall’Ara’ di Bologna.

Pagelle Italia-Turchia: Scamacca in gol
Scamacca in gol contro la Turchia (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex bolognese Calafiori suona la carica con il suo ingresso in campo e sveglia gli azzurri nella ripresa dopo un momento complicato. Simsir aveva infatti trovato il guizzo del momentaneo pareggio, rispondendo al vantaggio italiano firmato nel primo tempo da Scamacca.

Nel finale ci pensa il solito Pio Esposito (entrato in corso d’opera) a blindare risultato e vittoria per la squadra del Ct Mancini.

Voti, Top e Flop di Italia-Turchia: Scamacca-Esposito da bomber, Simsir non basta a Montella

ITALIA

TOP: Calafiori 7,5 – Entra nel suo ex stadio tra gli applausi e ci mette appena 8 minuti per lasciare il segno. Primo centro personale in maglia azzurra, che pesa tantissimo per la nostra Nazionale e non solo per il risultato. Mancini sbaglia: questo Calafiori non può restare fuori dall’undici titolare.

FLOP: Maldini 5 – Prova a impensierire Celik sul lato sinistro del tridente azzurro, ma in rare circostanze riesce a sorprendere lo juventino. Si intestardisce nel dribbling, facendo arrabbiare anche Mancini. Non copre su Celik sul momentaneo pareggio dei turchi: poco brillante, non sfrutta l’occasione.

  • Donnarumma 6,5
  • Di Lorenzo 6 (55′ Kayode 5,5)
  • Mancini 5,5
  • Bastoni 6,5
  • Ruggeri 5,5 (55′ Calafiori 7,5)
  • Barella 6 (70′ Tonali 6)
  • Romano 6,5
  • Doumbia 6,5
  • Vergara 6 (84′ Frattesi SV)
  • Scamacca 7 (55′ P. Esposito 7)
  • Maldini 5
  • Ct. Mancini 6,5

TURCHIA

TOP: Simsir 7 – L’uomo che dà imprevedibilità alla Turchia di Montella insieme a Kahveci. Si muove lungo tutto l’arco offensivo e si fa trovare al posto giusto per depositare nel sacco la palla del pareggio. Pericolo costante per la difesa azzurra.

FLOP: Kabak 4,5 – In difficoltà nel corpo a corpo prima con Scamacca e poi con Esposito. Si addormenta sul vantaggio dell’Italia, dove lascia l’opportunità della battuta a rete (letale) del centravanti dell’Atalanta. Non mostra la necessaria sicurezza.

  • Cakir 6
  • Celik 6
  • Bardakci 5,5
  • Kabak 5
  • Kadioglu 5,5 (89′ Aydin SV)
  • Elmali 5,5
  • Ozcan 6
  • Yuksek 5,5 (79′ Akturkoglu SV)
  • Kahveci 6,5 (70′ Elmaz 5,5)
  • Akgun 6 (89′ Gul SV)
  • Simsir 7 (70′ Fakili 5,5)
  • Ct. Montella 5,5

ARBITRO: Marciniak 6

Nations League, il tabellino di Italia-Turchia: Mancini concede il bis contro Montella

L’Italia replica la vittoria di Bursa di una settimana fa contro la Turchia, stavolta però con qualche difficoltà in più di fronte all’undici del pericolante Montella. Calafiori determinante, mentre Maldini fatica. Gli Azzurri scavalcano il Belgio al secondo posto in classifica (dietro la Francia) nel gruppo di Nations League.

Francia-Italia, le scelte di Mancini
Roberto Mancini, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

ITALIA-TURCHIA 3-1
26′ Scamacca (I); 60′ Simsir (T); 63′ Calafiori (I); 88′ P. Esposito (I)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (55′ Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri; (55′ Calafiori) Barella (70′ Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (84′ Frattesi), Scamacca (55′ P. Esposito), Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito. Commissario tecnico: Mancini

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu (89′ Aydin); Elmali, Ozcan, Yuksek (79′ Akturkoglu), Kahveci (Elmaz); Akgun (89′ Gul), Simsir (70′ Fakili). A disposizione: Altay, Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Tiknaz, Kabasakal, Eskihellac. Commissario tecnico: Montella

Arbitro: Marciniak (Polonia)
VAR: Fahndrich (Svizzera)
Ammoniti: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Bardakci (T)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 30.040 spettatori (incasso di € 837.682) per la sfida del ‘Dall’Ara’ di Bologna

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