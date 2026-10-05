Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Italia-Turchia, le probabili formazioni: sorpresa nell’attacco azzurro

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio tra l’undici di Roberto Mancini e quello allenato da Montella. 

L’Italia deve assolutamente superare la Turchia nel match valido per la quarta giornata di Nations League per avvicinarsi ulteriormente a Francia e Belgio, che si sfideranno questa sera e che occupano rispettivamente la prima e seconda posizione del gruppo A.

Barella (Ansafoto) – calciomercato.it

Roberto Mancini conferma il 4-3-3 e appena due uomini della squadra vista in campo contro la Francia, ovvero Donnarumma e Bastoni. A centrocampo agiranno Barella, Romano e Doumbia, mentre in attacco almeno inizialmente partiranno Vergara, Scamacca, Maldini. Ecco le probabili formazioni del match in programma al Dall’Ara di Bologna:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan; Aydin, Akgun, Akturkoglu; Gul. Ct. Montella

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 683 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5481

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie