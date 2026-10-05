Italia-Turchia, le probabili formazioni: sorpresa nell’attacco azzurro

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio tra l’undici di Roberto Mancini e quello allenato da Montella.

L’Italia deve assolutamente superare la Turchia nel match valido per la quarta giornata di Nations League per avvicinarsi ulteriormente a Francia e Belgio, che si sfideranno questa sera e che occupano rispettivamente la prima e seconda posizione del gruppo A.

Roberto Mancini conferma il 4-3-3 e appena due uomini della squadra vista in campo contro la Francia, ovvero Donnarumma e Bastoni. A centrocampo agiranno Barella, Romano e Doumbia, mentre in attacco almeno inizialmente partiranno Vergara, Scamacca, Maldini. Ecco le probabili formazioni del match in programma al Dall’Ara di Bologna:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan; Aydin, Akgun, Akturkoglu; Gul. Ct. Montella