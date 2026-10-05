Italia-Turchia, i convocati di Mancini: 7 esclusioni

Cresce l’attesa per la sfida in programma questa sera alle ore 20,45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

L’Italia di Mancini ospita la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Gli azzurri vengono dal convincente pareggio sul campo della Francia e vogliono sfruttare il fattore campo per battere l’undici di Montella e per scalare altre posizioni in classifica.

Il commissario tecnico Mancini ha diramato da poco la lista dei convocati, di cui non fanno parte Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Prima chiamata per Samuele Inacio mentre non ci sarà Moise Kean a causa di un problema fisico. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;

DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini;

CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella;

ATTACCANTI: P.Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S.Esposito, Vergara.