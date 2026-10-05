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Infortunio Estupinan, tegola Milan: il comunicato

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Non arrivano buone notizie per il Milan per quello che riguarda le condizioni dei propri calciatori con Pervis Estupinan che ha riportato una lesione interna al ginocchio.

Pervis Estupinan
Infortunio per Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno sinistro del Milan non aveva preso parte all’amichevole dell’Ecuador contro Panama e, nelle ultime ore, è arrivato il comunicato sulle condizioni del giocatore.

Pervis Estupinan ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Gli esami svolti hanno evidenziato una distorsione del ginocchio con lesione interna”.

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