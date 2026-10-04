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Gila-Inter, clamoroso annuncio in queste ore: cos’è successo

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Il difensore spagnolo del Milan lascia tutti a bocca aperta, ecco le sue dichiarazioni. 

Lo scorso 10 luglio si è trasferito al Milan per circa 30 milioni di euro, confermando di essere uno dei migliori acquisti dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Mario Gila ormai non ha bisogno di presentazioni e in queste ore è tornato a parlare di quanto accaduto in estate.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco quanto ammesso dal centrale spagnolo in occasione del ‘Festival dello Sport di Trento’: “Sono molto contento di essere in questa società. Abbiamo fatto un mercato importante a livello economico, abbiamo portato pezzi importanti per il progetto. Mi hanno cercato diverse squadre tra cui l’Inter, ma ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no“.

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