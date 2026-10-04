Dall’Inter al… Milan: i rossoneri seguono l’ex nerazzurro Sebastiano Esposito | CM

Il Milan ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana che sta vivendo una buona prima parte di stagione.

Dopo un’estate difficile in seguito alla rottura con il Cagliari, Sebastiano Esposito ha ritrovato continuità e ottime prestazioni con il Sassuolo, diventando un punto di forza anche della nazionale di Roberto Mancini.

In coppia con il fratello Pio sta facendo bene in azzurro e sta attirando le attenzioni di diversi club. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra le varie squadre che lo stanno seguendo ci sarebbe anche il Milan, pronto a fare un tentativo per la punta in vista della prossima estate con il valore del suo cartellino che già si aggira attorno ai 20 milioni di euro.