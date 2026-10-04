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Dall’Inter al… Milan: i rossoneri seguono l’ex nerazzurro Sebastiano Esposito | CM

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Il Milan ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana che sta vivendo una buona prima parte di stagione.

Sebastiano Esposito
Il Milan pensa a Sebastiano Esposito (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo un’estate difficile in seguito alla rottura con il Cagliari, Sebastiano Esposito ha ritrovato continuità e ottime prestazioni con il Sassuolo, diventando un punto di forza anche della nazionale di Roberto Mancini.

In coppia con il fratello Pio sta facendo bene in azzurro e sta attirando le attenzioni di diversi club. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra le varie squadre che lo stanno seguendo ci sarebbe anche il Milan, pronto a fare un tentativo per la punta in vista della prossima estate con il valore del suo cartellino che già si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

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1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

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