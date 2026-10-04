Alajbegovic spaventa la Juve: le condizioni del talento bianconero

Gli ultimi aggiornamenti sul giovane fantasista bosniaco, sostituito nel finale di partita contro la Svezia per un fastidio fisico

La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Kerim Alajbegovic, sostituito nel finale del match di Nations League tra Bosnia e Svezia.

Il talento bianconero ha realizzato la rete del pareggio e all’’87’ ha lasciato il campo, inizialmente per un fastidio fisico. Nulla di grave comunque per il fantasista bosniaco, vittima dei crampi dopo aver giocato un’ottima prestazione.

Juventus, allarme rientrato per Alajbegovic

A rassicurare la Juve sulle condizioni di Alajbegovic ci ha pensato il Ct della Bosnia Barbarez: “Kerim non voleva lasciare il campo. L’ho sostituto perché aveva i crampi e per non rischiare che si infortunasse”, le parole del selezionatore bosniaco in conferenza stampa.

Alajbegovic dovrebbe essere quindi regolarmente disponibile per il prossimo match contro la Polonia, prima di far ritorno a Torino e rimettersi a disposizione di Spalletti per la ripresa del campionato.