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Endrick sempre nel mirino del Milan, ipotesi prestito a gennaio

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Il Milan non molla Endrick per il mercato di gennaio con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo per la punta brasiliana in vista della prossima sessione di trattative.

Endrick
Calciomercato Milan, piace Endrick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tornato dal prestito al Lione, l’attaccante non sta trovando spazio alla corte di Mourinho e potrebbe valutare una nuova soluzione in prestito in vista della seconda parte di stagione.

In Italia Milan e Roma sono da tempo sulle sue tracce con i rossoneri che, considerati i pochi attaccanti a disposizione di Amorim, sono pronti a fare un tentativo.

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