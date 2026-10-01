Endrick sempre nel mirino del Milan, ipotesi prestito a gennaio

Il Milan non molla Endrick per il mercato di gennaio con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo per la punta brasiliana in vista della prossima sessione di trattative.

Tornato dal prestito al Lione, l’attaccante non sta trovando spazio alla corte di Mourinho e potrebbe valutare una nuova soluzione in prestito in vista della seconda parte di stagione.

In Italia Milan e Roma sono da tempo sulle sue tracce con i rossoneri che, considerati i pochi attaccanti a disposizione di Amorim, sono pronti a fare un tentativo.