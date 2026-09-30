Juve, continua il pressing su Romano: la valutazione del centrocampista

I bianconeri vogliono a tutti i costi il giovane centrocampista della Nazionale italiana, ecco le ultimissime.

Si chiama Alessandro Romano il principale obiettivo di mercato a centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Il classe 2006 del Cagliari piace per caratteristiche tecniche e temperamento, a tal punto che Luciano Spalletti avrebbe già dato il suo ok all’operazione.

Ma non è finita qui. Romano è un pallino di Frederic Massara che – secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’ – avrebbe favorito un prestito allo Spezia in Serie B quando lavorava per la Roma. Adesso Romano vale circa 20 milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata della Juventus che è pronta ad affondare il colpo.