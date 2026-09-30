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Dal Barcellona alla Juventus, prestito con diritto di riscatto

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Bianconeri sempre protagonisti sul mercato e pronti a regalare un super rinforzo a Luciano Spalletti. 

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Con Cambiaso che solo ora sta smaltendo il problema alla caviglia, con Celik che a sinistra è adattato e con Cabal ormai ai margini del progetto di Spalletti, la Juventus ha bisogno di un nuovo rinforzo per quel che riguarda il ruolo di laterale mancino.

Uno dei principali obiettivi di mercato della dirigenza di corso Galileo Ferraris si chiama Alejandro Balde Martínez, classe 2003 in forza al Barcellona: secondo quanto riferito in queste ore dal portale catalano “Elnacional.cat”, il Barcellona non si opporrebbe alla cessione del calciatore e la Juve sarebbe orientata a intavolare una vera e propria trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto del cartellino a giugno. Balde ha una valutazione di 40-50 milioni di euro e a Torino devono decidere se affondare o meno il colpo.

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