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Infortunio Saelemaekers, aggiornamento in casa Milan: quando torna in campo

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Ecco come sta il centrocampista della compagine rossonera e della Nazionale belga, le ultimissime. 

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemakers che nelle scorse ore ha subito un trauma distorsivo, ma senza alcuna lesione ossea o danno capsulo-legamentoso. Il Milan e il tecnico Amorim, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma quando tornerà in campo il centrocampista della Nazionale belga?

Saelemakers quasi sicuramente salterà la sfida sul campo del Sassuolo al rientro dopo la sosta per le Nazionale, che si disputerà domenica 11 ottobre: il Milan è atteso da un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League e non vuole correre alcun tipo di rischio. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati.

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