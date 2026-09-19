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Roma-Inter probabili formazioni: le ultimissime su Lulli, Soulé e Pio Esposito

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Alle ore 18,00 si sfidano le prime due della classe all’Olimpico: ecco le ultimissime di formazione in vista del fischio d’inizio. 

Il grande giorno è arrivato. Alle ore 18:00 Roma e Inter si sfidano nel big match della quinta giornata di Serie A: entrambe le squadre guidano attualmente la classifica a punteggio pieno e il match dell’Olimpico si preannuncia avvincente e aperto a qualsiasi risultato.

Gasperini preferisce Balerdi a Ndicka e schiera Molina al posto di Lulli che aveva fatti benissimo in queste prime giornate. In attacco alle spalle dell’unica punta Malen agiranno Dybala e Soulé, che è nettamente in vantaggio rispetto a Rodrigo Mora. Dall’altra parte, Chivu si affida a Martinez tra i pali e a Thuram e Martinez in attacco: panchina, dunque, per Pio Esposito. Ecco le probabili formazioni:

ROMA: Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gian Piero Gasperini

INTER: Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Cristian Chivu

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