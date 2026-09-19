Non solo Juventus e Milan, un’altra big piomba su Conte

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere sulla panchina di una big europea con il tecnico italiano che attende di ripartire da un nuovo progetto.

Come noto Antonio Conte preferisce tornare in panchina all’inizio di una stagione, potendo lavorare sulla preparazione e sulla costruzione della rosa insieme alla società. L’eventuale chiamata di una big assoluta, però, potrebbe cambiare le carte in tavola e una grande squadra lo avrebbe messo nel mirino.

Di recente il suo nome è stato accostato a Juventus e Milan, ma dall’Inghilterra potrebbe presto farsi avanti il Manchester United che lo ha sempre seguito con interesse e che potrebbe pensare a lui in caso di esonero di Carrick.