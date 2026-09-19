Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Non solo Juventus e Milan, un’altra big piomba su Conte

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere sulla panchina di una big europea con il tecnico italiano che attende di ripartire da un nuovo progetto.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Come noto Antonio Conte preferisce tornare in panchina all’inizio di una stagione, potendo lavorare sulla preparazione e sulla costruzione della rosa insieme alla società. L’eventuale chiamata di una big assoluta, però, potrebbe cambiare le carte in tavola e una grande squadra lo avrebbe messo nel mirino.

Di recente il suo nome è stato accostato a Juventus e Milan, ma dall’Inghilterra potrebbe presto farsi avanti il Manchester United che lo ha sempre seguito con interesse e che potrebbe pensare a lui in caso di esonero di Carrick.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 437 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4487

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie