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Lutto nel calcio italiano: è morto Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter

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Addio a una delle più grandi icone del calcio italiano: è un giorno triste per tutti gli appassionati di questo sport. 

Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, che si è spento all’età di 83 anni. Il figlio di Valentino (capitano del grande Torino) ha indossato la maglia dell’Inter per 17 anni, dal 1960 al 1977, vincendo la bellezza di 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

Mazzola si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 1968 e vicecampione del mondo due anni dopo (1970). I funerali dell’ex centrocampista/attaccante si terranno lunedì 21 settembre nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

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