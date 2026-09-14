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Spalletti-Juve, deciso il futuro: le parole di Carnevali

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Caos in casa bianconera dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo: l’annuncio dell’amministratore delegato.

La Juventus esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo del Sassuolo in una delle gare più attese del quarto turno di campionato. La doppietta di un ritrovato Zhegrova non basta alla squadra di Spalletti che si arrende nel finale alla rete messa a segno dall’ex Adzic.

Juventus, Carnevali accelera sul mercato
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus – Foto Calciomercato.it

In queste ore Luciano Spalletti è tornato nell’occhio del ciclone con diversi tifosi che invocano il suo esonero, ma a spegnere le polemiche ci pensa ora Giovanni Carnevali. Ecco quanto ammesso dall’amministratore delegato della Juventus a ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio Rai: “Cambiare allenatore non è nel mio spirito, l’obiettivo è quello di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza. Spalletti è un allenatore straordinario. Dobbiamo vincere, le chiacchiere contano poco o nulla“.

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