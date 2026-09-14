Inter-Udinese, Chivu ribalta la formazione: fuori 2 stelle

Nerazzurri e bianconeri si affrontano nel posticipo della quarta giornata di Serie A, ecco le ultimissime.

L’Inter ospita l’Udinese nel match che chiude la quarta giornata di campionato. I nerazzurri hanno vinto le prime tre gare e hanno 9 punti in classifica, mentre i bianconeri sono fermi a quota 4. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei padroni di casa, che puntano a rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

Chivu si affida all’ormai collaudato 3-5-2 ma cambia qualcosa rispetto a quanto visto in Europa: panchina per Calhanoglu e Thuram, tocca a Zielinski e Pio Esposito. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic