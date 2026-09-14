Esonero Spalletti, è caos totale alla Juve: l’annuncio

I bianconeri si arrendono nel finale al Sassuolo: i tifosi non ne possono più, ecco cosa sta succedendo.

Dopo il pareggio contro il Milan, la Juve rimedia la prima sconfitta stagionale. I bianconeri si arrendono col punteggio di 3-2 al Sassuolo nel finale, nonostante la doppietta messa a segno da Zhegrova. Decide l’ex Adzic, che sfrutta un errore clamoroso della retroguardia della Juve e fa esplodere il Mapei Stadium.

E sul banco degli imputati finisce ancora una volta Luciano Spalletti, colpevole secondo i tifosi di non aver saputo trasmettere le giuste idee ai calciatori e di una gestione sciagurata degli ultimi minuti di gioco della gara di ieri.

“Spalletti vattene! E chiedi scusa. Tocca richiamare Conte. Ora è l’unico libero. Ma Spalletti deve lasciare. Adios. Basta. #spallettiout“, “Spalletti non mangerà il panettone alla Continassa. #SpallettiOut” sono solo alcuni dei tantissimi commenti dei tifosi bianconeri subito dopo la debacle contro il Sassuolo. Ora ci sono la gara di Europa League contro il NEC e la sfida di campionato con l’Atalanta prima della sosta per le Nazionali, ma in casa Juve è caos totale con gran parte dei tifosi che chiede l’esonero di Luciano Spalletti. E invoca il nome di Antonio Conte…