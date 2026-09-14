Pioli nel mirino del Trabzonspor, ipotesi turca per il tecnico italiano

Stefano Pioli potrebbe presto tornare in panchina con il tecnico italiano che è finito nel mirino del Trabzonspor, a caccia di un nuovo allenatore.

Dopo l’addio di Tekke, in casa Trabzonspor si cerca un nuovo allenatore nel club turco con Stefano Pioli che rappresenta una possibilità concreta per la squadra che in estate si è assicurata Salah.

Pioli fa parte di un lotto di nomi che il Trabzonspor sta valutando per la propria panchina con i turchi che si erano fatti avanti anche per Antonio Conte e Raffaele Palladino.