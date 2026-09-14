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Pioli nel mirino del Trabzonspor, ipotesi turca per il tecnico italiano

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Stefano Pioli potrebbe presto tornare in panchina con il tecnico italiano che è finito nel mirino del Trabzonspor, a caccia di un nuovo allenatore.

Stefano Pioli
Pioli nel mirino del Trabzonspor (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo l’addio di Tekke, in casa Trabzonspor si cerca un nuovo allenatore nel club turco con Stefano Pioli che rappresenta una possibilità concreta per la squadra che in estate si è assicurata Salah.

Pioli fa parte di un lotto di nomi che il Trabzonspor sta valutando per la propria panchina con i turchi che si erano fatti avanti anche per Antonio Conte e Raffaele Palladino.

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