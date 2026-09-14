Roma, rimpianto Romano: vale già quattro volte il prezzo della cessione

C’è rimpianto in casa Roma per quello che riguarda l’operazione Alessandro Romano, ceduto al Cagliari durante l’estate in prestito con obbligo di riscatto di poco inferiore ai 5 milioni di euro.

Il calciatore è un trascinatore del Cagliari che ha conquistato nove punti in quattro giornate di campionato ed è pronto a diventare anche un calciatore della nazionale italiana.

Romano è passato al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto attorno ai 4,9 milioni di euro con la Roma che ha di fatto perso il controllo del cartellino del giocatore. Un rimpianto dovuto al fatto che in molti a Trigoria erano coscienti del talento del classe 2006.