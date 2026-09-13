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L’Inter guarda in casa Cagliari, non solo Romano nel mirino dei nerazzurri

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L’Inter guarda in casa Cagliari per quello che riguarda il mercato con i nerazzurri che pensano a due giocatori rossoblu.

Alessandro Romano
Alessandro Romano nel mirino del Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it

Doppio obiettivo per l’Inter in casa Cagliari con i nerazzurri che guardano con attenzione a due gioielli della formazione rossoblu, partita con tre vittorie in quattro giornate in questa Serie A.

Alessandro Romano, centrocampista che il Cagliari riscatterà per circa 5 milioni di euro alla fine della stagione, è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, però, seguono con attenzione anche un altro giocatore, Paul Mendy, giovane attaccante che sta facendo bene alla corte di Pisacane.

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