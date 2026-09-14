Milik verso l’addio alla Juventus: sirene dagli Emirati Arabi

Il futuro di Milik potrebbe essere lontano dalla Juventus con il centravanti polacco che è ormai fuori dai piani di Luciano Spalletti.

L’attaccante, fuori dalla lista per la Serie A e per l’Europa League, sarebbe utilizzabile solamente in Coppa Italia e la Juventus sta valutando le opzioni per cederlo e fare cassa.

Stando a quanto affermato da TuttoSport il calciatore sarebbe finito nel mirino di alcuni club degli Emirati Arabi dove il calciomercato è ancora aperto. Una cessione che potrebbe arrivare entro il 28 settembre, ultima data utile per gli affare in entrata negli Emirati Arabi.