Infortunio Anguissa, novità in casa Napoli: quando rientra

Il centrocampista camerunese è attualmente fermo ai box a causa di alcuni fastidi muscolari, la situazione.

Massimo risultato con il minimo sforzo. Basta un gol di Lobotka al Napoli per superare il Bologna nel match valido per la quarta giornata di Serie A e per rialzare la testa dopo le tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League. Gli azzurri disputano una gara non esaltante, ma alla fine conquistano 3 punti pesantissimi.

E ora arrivano buone notizie per Max Allegri anche dall’infermeria. Zambo Anguissa, che ha saltato gli ultimi due impegni a causa di fastidi muscolari, sta seguendo un programma personalizzato di ricondizionamento e sarà valutato con grande attenzione alla ripresa degli allenamenti.

Il centrocampista camerunese, dunque, potrebbe essere convocato per la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina, in programma alle ore 12:30.