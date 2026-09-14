Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Infortunio Anguissa, novità in casa Napoli: quando rientra

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista camerunese è attualmente fermo ai box a causa di alcuni fastidi muscolari, la situazione. 

Massimo risultato con il minimo sforzo. Basta un gol di Lobotka al Napoli per superare il Bologna nel match valido per la quarta giornata di Serie A e per rialzare la testa dopo le tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League. Gli azzurri disputano una gara non esaltante, ma alla fine conquistano 3 punti pesantissimi.

Anguissa, migliore in campo del Napoli
Anguissa (ANSA) Calciomercato.it

E ora arrivano buone notizie per Max Allegri anche dall’infermeria. Zambo Anguissa, che ha saltato gli ultimi due impegni a causa di fastidi muscolari, sta seguendo un programma personalizzato di ricondizionamento e sarà valutato con grande attenzione alla ripresa degli allenamenti.

Il centrocampista camerunese, dunque, potrebbe essere convocato per la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina, in programma alle ore 12:30.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 368 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4131

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU