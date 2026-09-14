Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, assalto a due stelline della Serie A: i nomi

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Nerazzurri sempre molto attenti sul mercato dei giovani e pronti a mettere a segno un doppio colpo in entrata. 

Nonostante la chiusura della sessione estiva di calciomercato, l’Inter continua a lavorare senza sosta con l’obiettivo di assicurarsi le prestazioni di alcuni dei giovani più interessanti in circolazione. E ora il presidente Marotta segue molto da vicino due profili di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Alessandro Romano
Alessandro Romano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Pasquale Guarro, la dirigenza nerazzurra sarebbe particolarmente interessata ad Alessandro Romano e a Paul Mendy e avrebbe mandato in emissario a Bergamo in occasione di Atalanta-Cagliari.

Il centrocampista classe 2006 e l’attaccante senegalese classe 2007 hanno disputato entrambi una super gara e adesso l’Inter è pronta ad affrondare il colpo.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 369 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4133

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU