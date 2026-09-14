Inter, assalto a due stelline della Serie A: i nomi

Nerazzurri sempre molto attenti sul mercato dei giovani e pronti a mettere a segno un doppio colpo in entrata.

Nonostante la chiusura della sessione estiva di calciomercato, l’Inter continua a lavorare senza sosta con l’obiettivo di assicurarsi le prestazioni di alcuni dei giovani più interessanti in circolazione. E ora il presidente Marotta segue molto da vicino due profili di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Pasquale Guarro, la dirigenza nerazzurra sarebbe particolarmente interessata ad Alessandro Romano e a Paul Mendy e avrebbe mandato in emissario a Bergamo in occasione di Atalanta-Cagliari.

Il centrocampista classe 2006 e l’attaccante senegalese classe 2007 hanno disputato entrambi una super gara e adesso l’Inter è pronta ad affrondare il colpo.