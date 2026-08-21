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Juve, vicinissima la cessione di Perin: il nome del nuovo club

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Grandi manovre in casa bianconera per quel che riguarda i portieri, ecco le ultimissime di mercato. 

Si avvicina a grandi passi l’addio di Mattia Perin alla Juventus. Il portiere di Latina classe ’92 vuole giocare con maggiore continuità e avrebbe ormai deciso di cambiare squadra, nonostante il grande rapporto col club bianconero: la squadra maggiormente interessata alle sue prestazioni rimane il Palermo e la trattativa tra bianconeri e rosanero è ormai entrata nel vivo.

Mattia Perin
Mattia Perin (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui i contatti tra le parti sarebbero andati avanti tutta la notte e la Juve avrebbe deciso di abbassare le proprie richieste anche come gesto di riconoscenza proprio nei confronti di Perin.

Occhio anche alla posizione di Di Gregorio, sempre più in bilico: in caso di addio dell’ex Monza e di Perin, la Juve avrebbe la necessità di prendere un nuovo portiere e i nomi più caldi in tal senso sarebbero quelli di Audero e Mandas.

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