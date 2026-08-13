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Niente rinnovo con il Milan per Loftus-Cheek, la cessione diventa sempre più probabile

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Il contratto di Ruben Loftus-Cheek con il Milan scadrà nel giugno del 2027 con il centrocampista inglese che è pronto a salutare già durante questa estate.

Ruben Loftus-Cheek
Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le trattative per il rinnovo dell’inglese sono ferme da diverso tempo con il Milan che ha aperto alla sua partenza già durante questa estate.

Al momento mancano però delle offerte per il suo cartellino con alcune squadre inglesi che hanno fatto qualche sondaggio durante le scorse settimane. Il Coventry sembrava la squadra più interessata, ma non ha ancora affondato il colpo. L’intenzione del Milan è quella di cederlo per una somma attorno ai 15 milioni di euro per registrare una plusvalenza ed evitare di perderlo a zero tra un anno.

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