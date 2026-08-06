Rinnovo Pellegrini, ci siamo: il centrocampista ancora alla Roma, i dettagli | CM

Lorenzo Pellegrini sarà, con ogni probabilità, ancora un calciatore della Roma con il centrocampista pronto a firmare un nuovo contratto con i giallorossi.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la firma di Lorenzo Pellegrini sul nuovo contratto con la Roma sarebbe vicinissima. Il classe 1996 dovrebbe firmare per un solo anno con i giallorossi, restando a disposizione di Gian Piero Gasperini e vivere la stagione del ritorno in Champions League.
Un accordo che tratterrà Pellegrini ancora a Roma con il centrocampista che era finito nel mirino di alcune squadre di Premier League e della Juventus.