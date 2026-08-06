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Milenkovic nuova idea per la difesa della Juventus, l’ex viola può tornare in Italia | CM

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Nikola Milenkovic è finito nel mirino della Juventus per rinforzare la difesa con i bianconeri che vogliono regalare un centrale a Luciano Spalletti durante questa sessione di calciomercato.

Nikola Milenkovic
Milenkovic nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il futuro in dubbio di calciatori come Gatti e Bremer sta portando la Juventus a restare vigile in sede di mercato per quello che riguarda la difesa. Oltre a Lucumì del Bologna, seguito da tempo dal bianconeri, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe spuntato il nome di Nikola Milenkovic.

Classe 1997, ex Fiorentina e ora in forza al Nottingham Forest, il difensore serbo piace sia a Luciano Spalletti che alla dirigenza bianconera, pronta a fare un tentativo con il club inglese. La mancata partecipazione alle prossime coppe europee della società britannica potrebbe favorire l’operazione anche se resta lo scoglio dell’alto ingaggio percepito da Milenkovic in Inghilterra con il Nottingham Forest che chiede circa 27 milioni di euro per il suo cartellino.

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