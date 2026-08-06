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L’Everton piomba su Rowe, il Bologna respinge l’offerta da 35 milioni

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L’Everton vuole Jonathan Rowe del Bologna con l’inglese che è stato uno dei migliori in casa rossoblu durante la scorsa stagione.

Jonathan Rowe
Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino il club inglese vorrebbe riportare il giocatore inglese in patria, arrivando a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro.

Un’offerta che non è stata accettata dal Bologna che vuole tenere il calciatore in rossoblu almeno per un’altra stagione considerato il fatto che gli emiliani hanno già salutato Castro e sono vicini dal dire addio a Lucumì, per il quale si è mossa la Juventus.

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