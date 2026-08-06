Napoli, stop per McTominay: le ultime

Il centrocampista della nazionale scozzese ha saltato il test amichevole contro l’Osasuna: ecco il motivo.

Il Napoli di Max Allegri si impone sull’Osasuna nell’atteso test amichevole che si è disputato allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Decidono le reti di Politano e Lucca, ma a convincere è la prova fornita da tutto l’undici azzurro che ha messo in mostra una condizione fisica già accettabile a poco più di due settimane dall’inizio del campionato.

A spaventare i tifosi azzurri è stata l’assenza di Scott McTominay, rimasto a riposo in via precauzionale per un fastidio al piede: nulla di preoccupante per il centrocampista scozzese che – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – sarà regolarmente al suo posto nella gara di esordio contro il Genoa, in programma il prossimo 22 agosto.

Allegri e i tifosi, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo e concentrarsi sui prossimi appuntamenti che attendono il Napoli.