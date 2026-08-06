Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, l’impatto di Celik libera Cambiaso: la novità tattica e gli scenari di mercato

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Novità importantissime in casa Juventus dopo il test amichevole contro il Chelsea di ieri: ecco cosa sta succedendo. 

Mehmet Zeki Celik ha già conquistato Spalletti e i tifosi della Juventus. Dopo il buonissimo esordio contro il Nizza, il laterale turco si è ripetuto ieri a Hong Kong nell’amichevole di lusso contro il Chelsea, vinta per 1-0 grazie alla splendida rete messa a segno da Zhegrova nella seconda frazione di gioco.

Juventus, Cambiaso sul futuro
Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

Celik, che lo scorso 16 luglio è arrivato a parametro zero dopo l’esperienza di quattro anni alla Roma, ha fatto un figurone in un ruolo insolito, ovvero quello di laterale mancino nella difesa a quattro. Il 29enne turco ha limitato Palestra e fatto bene anche quando si trattava di offendere, risultando ancora una volta tra i migliori in campo della Juve.

Per la seconda volta di fila, Spalletti ha deciso di impiegare Celik come terzino sinistro liberando di fatto Cambiaso che, invece, è andato a posizionarsi in una zona più alta del campo, nei tre a ridosso dell’unica punta Milik. Una novità tattica che potrebbe ripetersi nel corso della stagione ormai alle porte e che soprattutto rischia di stravolgere le strategie di mercato della Juve. Cambiaso ad oggi è il titolare della fascia sinistra, ma il super impatto di Celik nel mondo bianconero rischia di avere ripercussioni importanti anche sul futuro del laterale della Nazionale italiana, che vanta da sempre diversi estimatori (Inter e Premier League).

9337

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU