Juve, l’impatto di Celik libera Cambiaso: la novità tattica e gli scenari di mercato

Novità importantissime in casa Juventus dopo il test amichevole contro il Chelsea di ieri: ecco cosa sta succedendo.

Mehmet Zeki Celik ha già conquistato Spalletti e i tifosi della Juventus. Dopo il buonissimo esordio contro il Nizza, il laterale turco si è ripetuto ieri a Hong Kong nell’amichevole di lusso contro il Chelsea, vinta per 1-0 grazie alla splendida rete messa a segno da Zhegrova nella seconda frazione di gioco.

Celik, che lo scorso 16 luglio è arrivato a parametro zero dopo l’esperienza di quattro anni alla Roma, ha fatto un figurone in un ruolo insolito, ovvero quello di laterale mancino nella difesa a quattro. Il 29enne turco ha limitato Palestra e fatto bene anche quando si trattava di offendere, risultando ancora una volta tra i migliori in campo della Juve.

Per la seconda volta di fila, Spalletti ha deciso di impiegare Celik come terzino sinistro liberando di fatto Cambiaso che, invece, è andato a posizionarsi in una zona più alta del campo, nei tre a ridosso dell’unica punta Milik. Una novità tattica che potrebbe ripetersi nel corso della stagione ormai alle porte e che soprattutto rischia di stravolgere le strategie di mercato della Juve. Cambiaso ad oggi è il titolare della fascia sinistra, ma il super impatto di Celik nel mondo bianconero rischia di avere ripercussioni importanti anche sul futuro del laterale della Nazionale italiana, che vanta da sempre diversi estimatori (Inter e Premier League).