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Occasione a costo zero Antonio Rozzi: l’ex Real Madrid, Lazio e nazionale under 21 è svincolato

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Antonio Rozzi, ex giocatore del Real Madrid, Lazio e della nazionale under 21 è attualmente svincolato e può firmare a costo zero.

Antonio Rozzi
Antonio Rozzi è attualmente svincolato – calciomercato.it

Durante i primi anni della sua carriera aveva fatto innamorare mezza Europa grazie alle sue giocate e al suo talento cristallino che gli valsero la chiamata dal Real Madrid che si assicurò il suo cartellino dalla Lazio. Non ancora diciottenne esordì in prima squadra con la Lazio e, dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, Antonio Rozzi trovò anche un gol con la nazionale under 21 azzurra.

Dopo la decisione di fermare la sua carriera per motivi personali, Rozzi ha deciso di rimettersi in gioco nel mondo del calcio professionistico ripartendo dapprima dalle categorie dilettantistiche ritrovando la miglior forma tornando, a livello di prestazioni, ai livelli dell’esordio. Alto 1.81 per un peso di 78 kg, il classe 1994 è attualmente svincolato e può rappresentare un’occasione di mercato per diverse squadre, dalla Serie B alla Serie C a costo zero.

Un calciatore dalle grandi qualità, una seconda punta in grado di giocare sia da centrale che da laterale, è un giocatore esperto che può aiutare a fare da collante in qualunque spogliatoio. I presidenti sono avvertiti, siamo di fronte alla classica occasione da non perdere.

Ledesma
Ledesma su Rozzi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Abbiamo domandato ad un ex-calciatore ed oggi allenatore esperto come Cristian Ledesma un parere su Antonio Rozzi che lo conosce bene e le sue parole sono state: “Antonio sta bene e può divertire e divertirsi ancora per diversi anni ad ottimi livelli”.

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