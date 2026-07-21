Juve, Kolo Muani difficile: c’è una vecchia conoscenza della Serie A per l’attacco

Bianconeri pronti a rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti: ecco cosa sta succedendo.

La trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani non si sblocca e, dunque, la Juventus lavora anche su altri tavoli per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Uno di questi porta al Manchester United e più precisamente a Joshua Orobosa Zirkzee, classe 2001 che in passato ha indossato le maglie di Parma e Bologna.

In Inghilterra il calciatore continua a essere impiegato col contagocce e adesso la dirigenza dei Red Devils sarebbe disposta a prendere in considerazione anche un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

La valutazione di Zirkzee è di circa 30-35 milioni di euro e dunque inferiore a quella di Kolo Muani, per cui attenzione a questa pista che potrebbe accendersi nel giro di pochissime ore.