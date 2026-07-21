Joao Mario sta per lasciare la Juve: sfida a due in Serie A

Il laterale portoghese non rientra nei piani di Luciano Spalletti ed è pronto a salutare di nuovo Torino.

Dopo l’esperienza in prestito al Bologna, Joao Mario ha fatto ritorno alla Juventus ma la sua permanenza in bianconera potrebbe avere i giorni contati. Il laterale portoghese classe 2000 non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione e, dunque, la dirigenza è al lavoro per cederlo.

Oltre alla Fiorentina che lo segue da diverse settimane, ci sarebbe ora da registrare il forte interesse del Sassuolo: i neroverdi cercano un esterno proprio con le caratteristiche dell’ex Porto e i buonissimi rapporti tra Juve e Sassuolo potrebbero favorire alla fine il trasferimento del 26enne di São João da Madeira in Emilia-Romagna.

La Fiorentina non è assolutamente tagliata fuori e nelle prossime ore potrebbe rilanciare per provare a bruciare la concorrenza del Sassuolo. Chi la spunterà alla fine?