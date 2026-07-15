Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, prima offerta concreta per David: ci sono le cifre

Foto dell'autore

Si avvicina a grandi passi l’addio del centravanti della nazionale canadese: ecco dove può finire l’anno prossimo. 

Viene da una stagione davvero deludente con la maglia della Juventus e anche il Mondiale non è stato positivissimo nonostante la tripletta realizzata contro il Qatar. Jonathan David è uno dei casi più spinosi in casa bianconera e la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per risolverlo al più presto.

David in azione con la Juve
David (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il 26enne originario di New York vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e – secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’ – l’offerta più concreta al momento sarebbe quella del Paris FC, la seconda squadra di Parigi che ha concluso l’ultimo campionato di Ligue 1 all’undicesimo posto.

La società transalpina ha grandi risorse economiche e potrebbe assecondare le richieste della Juve, che valuta David tra i 20 e i 30 milioni di euro: lo stesso calciatore canadese non rifiuterebbe un ritorno in Ligue 1, dopo l’avventura al Lille dal 2020 al 2025.

7699

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU