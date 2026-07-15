Juve, prima offerta concreta per David: ci sono le cifre

Si avvicina a grandi passi l’addio del centravanti della nazionale canadese: ecco dove può finire l’anno prossimo.

Viene da una stagione davvero deludente con la maglia della Juventus e anche il Mondiale non è stato positivissimo nonostante la tripletta realizzata contro il Qatar. Jonathan David è uno dei casi più spinosi in casa bianconera e la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per risolverlo al più presto.

Il 26enne originario di New York vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e – secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’ – l’offerta più concreta al momento sarebbe quella del Paris FC, la seconda squadra di Parigi che ha concluso l’ultimo campionato di Ligue 1 all’undicesimo posto.

La società transalpina ha grandi risorse economiche e potrebbe assecondare le richieste della Juve, che valuta David tra i 20 e i 30 milioni di euro: lo stesso calciatore canadese non rifiuterebbe un ritorno in Ligue 1, dopo l’avventura al Lille dal 2020 al 2025.