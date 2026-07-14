Ravaglia non convocato per il ritiro: il portiere pronto a salutare Bologna

Federico Ravaglia è pronto a salutare Bologna durante la sessione di calciomercato estiva con l’estremo difensore che non è stato convocato da Domenico Tedesco per il ritiro della squadra rossoblu.

L’estremo difensore, spesso titolare durante la scorsa stagione, è pronto a cambiare maglia per il prossimo campionato con Udinese e Torino che hanno preso informazioni durante le scorse settimane. Ravaglia non è stato convocato per il ritiro, segnale chiaro di come sia ad un passo dall’addio. Di seguito i convocati della formazione emiliana per il ritiro.

Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitík, Zortea.

Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.