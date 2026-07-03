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Van Dijk al Milan: due ostacoli e un via libera

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Emergono nuovi dettagli sul futuro del difensore olandese del Liverpool

Il nuovo Milan targato Ruben Amorim sogna in grande e dopo aver speso una cifra record per Gonçalo Ramos, si sta ora concentrando sulla difesa (due rinforzi) e sul centrocampo, mettendo nei radar profili di altissimo livello in entrambi i reparti.

Van Dijk con la maglia di allenamento dell'Olanda
Van Dijk al Milan: due ostacoli e un via libera (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per quanto riguarda la retroguardia, oltre all’irruzione su Mario Gila, i rossoneri stanno monitorando anche i profili di Antonio Silva, Gonçalo Inàcio e Tiago Gabriel, ma uno dei calciatori maggiormente apprezzati resta Virgil van Dijk.

Nel ricordare i contatti già intercorsi tra il club rossonero e alcuni intermediari, Team Talk ha fornito aggiornamenti molto interessanti sul dossier olandese. Secondo il sito inglese, infatti, sia il Liverpool che il calciatore avrebbero già accettato l’ipotesi di separarsi durante la sessione estiva di calciomercato.

Un via libera importante per il Milan che, tuttavia, si troverà ora di fronte due ostacoli. Secondo la fonte citata, Fenerbahçe Galatasaray sono pronti a fare sul serio per il 34enne olandese e hanno la possibilità di offrire un maxi ingaggio al calciatore, così come la Major League Soccer.

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