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Futuro Modric, arriva la svolta: a breve l’annuncio

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L’eliminazione dal mondiale della Croazia ha di fatto sancito la fine dell’avventura di Luka Modric con la nazionale croata con il centrocampista che ora dovrà decidere se proseguire o meno col Milan.

Luka Modric
Modric pronto ad annunciare il suo futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

In più di un’occasione il giocatore classe 1985 ha affermato che, una volta terminato il mondiale con la Croazia, avrebbe espresso la sua volontà sul futuro con il Milan che attende di capire se sia disponibile ad un altro anno in rossonero.

Il giocatore può scegliere in autonomia se continuare al Milan fino alla fine della stagione 2026/2027 o dire addio e, molto probabilmente, appendere gli scarpini al chiodo. Appare difficile un suo ritorno al Real Madrid, almeno per quello che riguarda il campo.

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