Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Gila, accordo raggiunto: lo spagnolo ad un passo dai rossoneri

Foto dell'autore

Mario Gila è ad un passo dal Milan, con i rossoneri che sono pronti a rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Mario Gila
Milan, è fatta per Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan ha sorpassato Atalanta e Napoli nella corsa a Mario Gila della Lazio e potrebbero ufficializzare l’acquisto del centrale classe 2000 a stretto giro di posta. Un calciatore che già da tempo era nel mirino dei rossoneri, pronti a chiudere l’affare all’inizio della prossima settimana. Tutti i dettagli della trattativa all’interno del video.

Un colpo che potrebbe portare alla cessione di Fikayo Tomori con l’inglese che piace a diverse squadre di Premier League.

6656

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU