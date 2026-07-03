Milan-Gila, accordo raggiunto: lo spagnolo ad un passo dai rossoneri

Mario Gila è ad un passo dal Milan, con i rossoneri che sono pronti a rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Il Milan ha sorpassato Atalanta e Napoli nella corsa a Mario Gila della Lazio e potrebbero ufficializzare l’acquisto del centrale classe 2000 a stretto giro di posta. Un calciatore che già da tempo era nel mirino dei rossoneri, pronti a chiudere l’affare all’inizio della prossima settimana. Tutti i dettagli della trattativa all’interno del video.

Un colpo che potrebbe portare alla cessione di Fikayo Tomori con l’inglese che piace a diverse squadre di Premier League.